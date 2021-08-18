Годовалый ребёнок пропал в лесу Тёмкинского района. Фото: ПСО «Сальвар».

По информации ПСО «Сальвар», 17 августа в лесу около урочища Шлыково Темкинского района пропала маленькая девочка. Ребёнку 1 год и 10 месяцев.

Известно, что пропавшая ростом около 80 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые. На левом предплечье виден шрам от ожога.

На поиски выехали отряды из соседних регионов: «ЛизаАлерт» и «Сова», на месте работают сотрудники полиции, ПСО «Сальвар» и добровольцы практически со всей Смоленской области. Ребёнка искали всю ночь, но о местонахождении пропавшей до сих пор ничего не известно.

Всех, у кого есть какая-либо информация, просят сообщить по телефонам:

8 (4812) 63-63-33, 8-908-289-26-99, 102.

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