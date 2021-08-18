193 новых рабочих места создали смоленские экспортеры в 2020 году. Фото: официальный сайт компании Bellight.

Как сообщили в Центре поддержки экспорта Смоленской области, в 2020 году коллективы 45 компаний увеличились на 193 человека.

Центр помогает предпринимателям выйти на новые рынки и, как следствие, объём производства предприятий растёт. Компании активно нанимают новых сотрудников.

Например, смоленский завод по производству светового оборудования «Бел Лайт Групп» создал 16 рабочих мест в прошлом году.

– Сейчас мы растем и увеличиваем продажи на всех рынках присутствия, – рассказывает директор компании Андрей Боровик. – Часть комплектующих мы начали производить сами, чтобы сократить издержки и не платить пошлины на ввоз. Для этого купили новое оборудование. SMD-машина производит электронные компоненты, на ней люди работают в две смены. На заводе новые лазерный маркератор и линия производства крупных изделий, для них тоже привлекали сотрудников. Появился отдел контроля качества – это своего рода диспетчеры, которые раз в час рандомно проверяют продукцию на линии. Это стало необходимо из-за того что объемы увеличились почти в четыре раза.

Фото: официальный сайт компании Bellight.

Смоленский Центр поддержки экспорта вошел в пятерку лучших в стране по итогам 2020 года. Он вывел на экспорт 64 субъекта малого и среднего предпринимательства. 20 из них продали свой товар в зарубежные страны впервые. По итогам объем поддержанного экспорта составил 15,861 млн долларов США – это более чем в два раза превышает значение прошлого года.

Ранее «КП» писала, что смоляне могут оформить биометрический загранпаспорт с помощью криптобиокабин. 140 заявлений на выдачу документов нового поколения уже подано.