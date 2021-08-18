В Смоленске ремонт дорог завершился на трёх улицах. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Ремонт дорог в центре города завершают со значительным опережением графика. Ранее уже были отремонтированы участки на улицах Генерала Руссиянова, Кирова, Большая Советская и на переулке Бакунина. Кроме того, работы полностью завершились на улицах Пржевальского и Коненкова.

Сейчас верхний слой асфальта уложили на улицах Карла Маркса, Кирилла и Мефодия, площади Ленина и участке дороги по улице Ленина вдоль гимназии №1. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Дорожные работы провели за счет средств областной субсидии, выделенной городу при поддержке губернатора Алексея Островского по ходатайству главы Смоленска Андрея Борисова.

Ранее инновационные пешеходные переходы появились на федеральной трассе в Смоленской области. Светодиодные проекторы транслируют изображение разметки на проезжую часть.