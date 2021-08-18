Шквалистый ветер и гроза ожидаются в Смоленской области 18 августа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По прогнозам смоленского ЦГМС, в среду, 18 августа, в области будет облачно, с прояснениями. Жителей региона ожидают умеренные кратковременные дожди и сильный ветер. Днем местами прогремит гроза. Ветер подует южный, юго-западный 5-10 м/с, при грозе порывы могут достигать до 14 м/с.

ГУ МЧС по Смоленской области предупреждает, что при усилении ветра возможны обрывы линий электропередач, обрушения рекламных щитов, падение ветхих деревьев. Смолян просят быть осторожными.

Температура воздуха по области днем +20°C…+25°C.

В Смоленске днем +20°C…+22°C.

Атмосферное давление 737 мм рт. столба, днем будет расти.

Ранее «КП» писала, что годовалый ребёнок пропал в лесу Тёмкинского района. Всю ночь девочку искали три поисковых отряда, полиция и добровольцы со всей Смоленской области.