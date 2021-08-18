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Происшествия18 августа 2021 9:46

Автомобиль Opel влетел в жилой дом на улице 5-я Мичуринская в Смоленске

Водитель врезался в бетонный забор и стену жилого дома
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Автомобиль Opel влетел в жилой дом на улице 5-я Мичуринская в Смоленске.

Автомобиль Opel влетел в жилой дом на улице 5-я Мичуринская в Смоленске.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Инцидент произошёл вечером во вторник, 17 августа. Информацией о происшествии поделились смоляне в соцсетях. По их словам, водитель автомобиля врезался в забор и влетел в стену жилого дома на улице 5-я Мичуринская.

– Даже дома себя нельзя чувствовать в безопасности, – комментируют очевидцы.

В результате ДТП никто не пострадал.

Ранее автомобили Lexus и Kia загорелись ночью в Смоленске. В пожаре никто не пострадал.