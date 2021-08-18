Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 августа 2021 10:02

Рентгеновский аппаратно-программный комплекс появился в Руднянской ЦРБ

В больнице полным ходом идёт капитальный ремонт
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Рентгеновский аппаратно-программный комплекс появился в Руднянской ЦРБ. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

Рентгеновский аппаратно-программный комплекс появился в Руднянской ЦРБ. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

ОГБУЗ «Руднянская центральная районная больница» приобрела новое современное оборудование, рассказали в профильном департаменте.

В медучреждении появился аппаратно-программный комплекс, предназначенный для работы с цифровыми рентгеновскими снимками, полученными в режиме рентгенографии и рентгеноскопии. Он включает в себя специализированную рабочую станцию и набор программных средств. Благодаря комплексу значительно сокращается время диагностики врача-рентгенолога.

Кроме того, в Руднянской ЦРБ полным ходом идёт капитальный ремонт. Работы проводятся в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Ранее в Смоленске новое оборудование закупили в поликлинику №2. В медучреждении провели обновление материально-технической базы.