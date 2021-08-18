126 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Смоленской области на 18 августа. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

За последние сутки коронавирусом заразились 126 жителей региона, сообщили в профильном департаменте. Общее число заболевших составляет 43830.

С подтверждённым диагнозом госпитализирован 691 человек. С подозрением на Covid-19 в медучреждениях находятся 294 жителя области, 4797 – на самолизоляции.

Выздоровели и выписались 327 человек за прошедшие сутки. 6 человек не справились с болезнью. Общее число погибших в регионе составляет 1430.

Почти 200 тысяч человек полностью завершили вакцинацию. За сутки прививку сделали более 4700 смолян.

Ранее «КП» писала, что рентгеновский аппаратно-программный комплекс появился в Руднянской ЦРБ. В больнице полным ходом идёт капитальный ремонт.