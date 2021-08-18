Уголовное дело возбудили по факту исчезновения маленькой девочки в Темкинском районе. Фото: ПСО «Сальвар».

Напомним, ранее в лесу около урочища Шлыково Темкинского района пропала Людмила Кузьмина. Девочке всего 1 год и 10 месяцев. На поиски ребёнка выехали три поисковых отряда, полиция и добровольцы со всей Смоленской области. Позже к ним присоединились военные и водолазная группа.

В СУ СК России по Смоленской области сообщили, что для организации полномасштабного розыска было возбуждено уголовное дело по признакам убийства малолетнего.

На месте происшествия организовали оперативный штаб, координирующий поисковые мероприятия. Руководит работой Глава регионального СК России Анатолий Уханов.

В настоящее время проверяются все версии произошедшего, допрашиваются родственники девочки, устанавливаются свидетели и очевидцы. Помимо этого, выясняются условия жизни и воспитания ребёнка в семье.

Всех, у кого есть какая-либо информация, просят сообщить по телефонам:

8 (4812) 63-63-33, 8-908-289-26-99, 102.

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