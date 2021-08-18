В Рославле автомобиль Audi 100 загорелся во время движения. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, 17 августа водитель Audi 100 проезжал по улице Ленина в Рославле. Во время движения мужчина увидел, как из-под капота автомобиля повалил дым. Водитель сразу заглушил мотор, вышел из машины и вызвал пожарных.

На место происшествия оперативно выехали огнеборцы 13 пожарно-спасательной части и потушили пламя. В результате случившегося моторный отсек выгорел полностью, лакокрасочное покрытие капота и крыльев передней части автомобиля частично повреждено. Возможной причиной возгорания специалисты называют техническую неисправность.

Ранее автомобиль Opel влетел в жилой дом на улице 5-я Мичуринская в Смоленске. Водитель врезался в бетонный забор и стену жилого дома.