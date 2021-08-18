Приём заявок на социальную газификацию продолжается в Смоленской области. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

В начале августа 2021 года в администрации Смоленской области прошло совещание, на котором обсудили реализацию программы догазификации в регионе. К ней могут присоединиться около 700 населенных пунктов, газ подведут к более чем 25 тысячам домовладений.

Для включения в программу необходимо наличие распределительных сетей в населенном пункте и свидетельства о праве собственности на участок и объект капитального строительства. При этом домовладение может быть предназначено только для проживания и не должно использоваться для ведения предпринимательской деятельности, добавили в пресс-службе областной администрации.

Предварительную заявку можно подать в офисах, клиентских центрах компаний «Газпром межрегионгаз Смоленск» и «Газпром газораспределение Смоленск», в любой газовой службе и на портале оператора газификации. Кроме того, с 1 сентября приём заявок будет осуществляться через офисы МФЦ и портал Госуслуг.

Для заявления необходимы личная информация (ФИО, паспортные данные и номер СНИЛС заявителя), адрес объекта, кадастровые номера участка и домовладения, планируемая величина расхода газа, адрес для корреспонденции и контактные данные. Также потребуются ситуационный план участка и свидетельство о праве собственности на землю и дом.

Ранее 193 новых рабочих места создали смоленские экспортеры в 2020 году. Всего 64 субъекта малого и среднего предпринимательства вышли на зарубежные рынки.