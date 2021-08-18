В Смоленске благоустройство территории за кинотеатром «Октябрь» продолжается. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Благоустройство за кинотеатром «Октябрь» идёт полным ходом. Сейчас здесь проводят ремонт проездов и замену инженерных коммуникаций. Позже на территории установят современное освещение, обновят газоны и цветники, высадят деревья и кустарники. Кроме того, за кинотеатром появится детская площадка со специальным резиновым покрытием. Фигуры животных, полюбившиеся горожанам, будут восстановлены.

Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Название для этого сквера смоляне выберут сами. Предлагать свои варианты уже можно в комментариях на официальной странице пресс-службы администрации города ВКонтакте. После сбора предложений они будут выставлены на открытое онлайн-голосование.

Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Ранее «КП» писала, что приём заявок на социальную газификацию продолжается в Смоленской области. К программе могут присоединиться около 700 населённых пунктов.