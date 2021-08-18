Дорогу в национальный парк «Смоленское Поозерье» отремонтируют. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

Ремонт на участке протяженностью 14,4 км дороги «Ольша-Велиж-Усвяты-Невель»-Пржевальское продолжается. Подрядчик уже приступил к работам по укладке верхнего слоя асфальта, рассказали в департаменте Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

Ранее здесь выполнили фрезерование старого полотна и уложили нижний слой покрытия. Кроме того, на участке будет выполнено укрепление обочин.

Напомним, эта дорога ведёт к национальному парку «Смоленское Поозерье» — одному из самых популярных туристических мест в регионе. За два года будет отремонтировано более 29 км на участке между городом Демидов и Пржевальским.

Все работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Всего в 2021 году планируют отремонтировать более 241 км дорог Смоленской области.

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