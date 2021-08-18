Проекционные пешеходные переходы оборудуют в Смоленске. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

В областной администрации обсудили вопросы повышения безопасности дорожного движения в городе, рассказал на своей странице в соцсетях губернатор Алексей Островский.

На проблемных или потенциально аварийноопасных участках установят проекционные пешеходные переходы. Ранее подобные технологии уже появились на федеральной трассе P-120 Орёл – Брянск – Смоленск – граница с республикой Беларусь.

Светодиодные проекторы транслируют изображение разметки на проезжую часть, создавая световой коридор, который дублирует «зебру». Коридор заметен для водителей на расстоянии 100-150 метров, вне зависимости от погоды. Подсветка включается автоматически вместе с дорожным освещением.

Проекционные пешеходные установят:

– в районе дома №16 по ул. Петра Алексеева;

– в районе дома №7 по ул. Дзержинского (напротив сквера Памяти Героев);

– на двух перекрестках ул. Соболева – ул. Большая Советская – ул. Студенческая – ул. Беляева и ул. Большая Советская – ул. Коммунистическая.

Работы планируют завершить до 15 ноября. На данный момент идет подготовка необходимой конкурсной документации. Позже подобные пешеходные переходы появятся и в районных центрах, добавил Алексей Островский.

Ранее «КП» писала, что дорогу в национальный парк «Смоленское Поозерье» отремонтируют. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».