Более 300 человек ищут пропавшую Люду Кузину в лесу Смоленской области. Фото: ПСО «Сальвар».

Напомним, 17 августа девочка в возрасте 1 год и 10 месяцев ушла из дома в урочище Шлыково и не вернулась. На месте происшествия организован оперативный штаб, координирующий поисковые мероприятия.

Люду ищут более 300 человек, среди которых полиция, следователи, военнослужащие, водолазы, ПСО «Сальвар», местные жители и добровольцы из других регионов.

Волонтёры отмечают, что сейчас необходима любая помощь: люди, оборудование, батарейки, бензин, вода, продукты питания.

– С каждой нехваткой человека в группе мы теряем самое важное, что сейчас может быть – время. Подарите Людочке шанс вернуться к маме, оставив позади этот страшный день в одиночестве и темноте. Приезжайте, – написали участники ПСО «Сальвар».

Телефоны для связи с инфоргами:

Byntaro4ka (Юлия) (8-908-289-26-99)

Мальявка (Ольга) (8-919-045-93-99)

Также добровольцы напоминают, что поисково-спасательный отряд не принимает денежную помощь и не сотрудничает с экстрасенсами, астрологами и другими «предсказателями». Всех неравнодушных просят не переводить деньги возможным мошенникам.

Ранее СУ СК России по Смоленской области возбудил уголовное дело по факту исчезновения маленькой девочки в Темкинском районе.