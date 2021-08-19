8 межквартальных проездов отремонтировали в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

В областном центре продолжается ремонт межквартальных проездов. 8 объектов уже полностью отремонтированы, а на 22 ведутся активные работы, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, на проезде к школе №35 со стороны улицы Петра Алексеева и подъезде к детскому саду «Земляничка» уже установлены новые бордюры, ведётся отсыпка песчано-гравийной смеси под тротуары. Работы на этом участке планируют полностью завершить к началу учебного года. Также к 1 сентября, предположительно, закончат ремонт подъезда к школе № 37.

Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

На участке от дома № 4 по улице Попова до улицы Ломоносова работают сразу две бригады, двигающиеся навстречу друг другу. Здесь необходимо отремонтировать более 700 метров. Рабочие заменят бордюры, уложат новое тротуарное покрытие и новый асфальт на проезжей части.

Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

На ремонт межквартальных проездов в этом году губернатором Алексеем Островским было выделено 200 млн рублей из областного бюджета.

Ранее «КП» писала, что дорогу в национальный парк «Смоленское Поозерье» отремонтируют. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».