Под Смоленском пассажиры автомобиля Mercedes пострадали в ДТП с лесовозом. Фото: паблик «Автокадр_67 ДТП, ЧП» ВКонтакте.

В среду, 18 августа, на 176 километре трассы М1 произошло страшное ДТП с участием лесовоза.

Водитель фуры не справился с управлением и наехал на дорожное сооружение, сообщили в пресс-службе УМВД по Смоленской области. В результате столкновения брёвна посыпались на движущийся по встречной полосе автомобиль Mercedes, за рулем которого находился 37-летний мужчина. Иномарка вылетела в кювет, а у лесовоза оторвалась кабина.

Фото: паблик «Автокадр_67 ДТП, ЧП» ВКонтакте.

В ДТП никто не погиб, пассажиров легковушки доставили в Гагаринскую ЦРБ с травмами.

Ранее в Рославле автомобиль Audi 100 загорелся во время движения. Водитель вовремя заметил дым, поваливший из-под капота машины.