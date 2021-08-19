Несколько улиц Смоленска перекроют из-за проведения сельхозярмарок. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

21 августа во всех районах Смоленска пройдут сельскохозяйственные ярмарки. В связи с этим с 06:00 до 17:00 перекроют движение транспорта по улицам:

– Кутузова (от дома 1 до дома 11);

– 25 Сентября (от улицы Рыленкова до улицы Попова);

– Нахимова (от улицы Багратиона до улицы Нормандия-Неман).

Кроме того, на время изменятся схемы движения муниципального транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Так, движение трамвая № 1 будет организовано между остановками «улица Рыленкова – улица Багратиона».

Автобусы будут ходить по следующим маршрутам:

– № 6н, 7, 9, 9н, 21н, 22, 46н, 56н – по улицам Губенко, Генерала Лукина;

– № 16н – по проспекту Строителей, улице Рыленкова (в обратном направлении);

– 35н, 58н – по улице Рыленкова, проспекту Строителей (в прямом направлении);

– № 26н, 37н, 38н – по улицам Николаева, Багратиона;

– № 44 – по улицам Багратиона, Нахимова.

Ранее «КП» писала, что проекционные пешеходные переходы оборудуют в Смоленске. Технология поможет существенно сократить количество аварий с участием пешеходов.