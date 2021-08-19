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Общество19 августа 2021 9:06

525 тысяч пачек контрафактных сигарет нашли под Смоленском

Приблизительная оценка перевозимой продукции составила почти 19 млн рублей
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фуру с 525 тысячами пачек нелегальных сигарет остановили под Смоленском. Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Смоленской области.

Фуру с 525 тысячами пачек нелегальных сигарет остановили под Смоленском. Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Смоленской области.

18 августа сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Смоленской области остановили большегруз с прицепом, в котором обнаружили партию иностранной немаркированной табачной продукции.

Водитель фуры перевозил 1050 коробок, в которых находилось более 525 тысяч пачек сигарет. Их приблизительная стоимость составила почти 19 млн рублей, сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Смоленской области.

Сотрудники смоленской таможни проверили товарно-сопроводительные документы и выявили расхождение в наименовании пункта доставки табачных изделий. Продукция была изъята для дальнейших разбирательств.

Ранее «КП» писала, что несколько улиц Смоленска перекроют из-за проведения сельхозярмарок. Маршруты муниципального транспорта изменятся.