Гараж и машина сгорели ночью в Заднепровском районе Смоленска. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Сообщение о возгорании в Заднепровском районе поступило спасателям в 23:40 18 августа. На место происшествия выехали две автоцистерны и 10 человек личного состава, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области.

Информация о возгорании подтвердилась – на улице Строгань загорелись гараж и машина. Погибших и пострадавших нет. Причину пожара предстоит выяснить специалистам.

Ранее под Смоленском пассажиры автомобиля Mercedes пострадали в ДТП с лесовозом. Авария произошла в Гагаринском районе.