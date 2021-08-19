XIV Всероссийский кинофестиваль «Золотой Феникс» пройдёт с 25 по 29 сентября в Смоленске

Всероссийский кинофестиваль «Золотой Феникс» пройдёт с 25 по 29 сентября в Смоленске. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

XIV Всероссийский кинофестиваль актёров-режиссеров «Золотой Феникс» пройдёт с 25 по 29 сентября на площадке кинотеатра «Современник», сообщил губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

Мероприятие будет приурочено к 78-ой годовщине освобождения Смоленщины от фашистских захватчиков. В этом году в программу фестиваля войдут новые фильмы, посвящённые Великой Отечественной войне.

Президентом кинофестиваля является Народный артист России Всеволод Николаевич Шиловский. На фестивале смолян ждёт знакомство с уникальными работами кинематографистов – актеров, сценаристов, операторов и творческие встречи со звездами советского и российского кинематографа. Глава региона подчеркнул, что мероприятие пройдёт с учетом всех требований Роспотребнадзора на время пандемии.

– За 13 фестивальных лет «Золотой Феникс» посетили свыше 140 тысяч зрителей, на его площадках было показано более 350 картин, вручено 140 наград и призов, заложены именные «звезды» выдающихся киномастеров – Марлена Хуциева, Станислава Говорухина, Эльдара Рязанова, Владимира Меньшова, Василия Ланового и других актеров и режиссеров, – отметил Алексей Островский.

Ранее «КП» писала, что несколько улиц Смоленска перекроют из-за проведения сельхозярмарок. Маршруты муниципального транспорта изменятся.