129 новых случаев коронавируса выявлено в Смоленской области на 19 августа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Департамент здравоохранения Смоленской области представил актуальную информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе. По данным на 19 августа, за прошедшие сутки положительный диагноз получили 129 человек. Общее число заболевших выросло до 43959. Еще 7 человек скончались от осложнений. Всего с болезнью не справились 1437 смолян. Выздоровели 38002 жителей региона.

В настоящее время в больницах с подтвержденным Covid-19 лежат 690 человек, с подозрением на заболевание – 275. На самоизоляции находятся 4815.

Ранее «КП» писала, что несколько улиц Смоленска перекроют из-за проведения сельхозярмарок. Маршруты муниципального транспорта изменятся.