Около 700 миллионов рублей направили на ремонт медучреждений в Смоленской области. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

В регионе продолжается реализация программы «Модернизация первичного звена здравоохранения в Смоленской области». Она направлена на повышение качества и доступности медицинской помощи, которая оказывается в сельской местности, поселках и малых городах.

В рамках программы проводится капитальный ремонт поликлиник, амбулаторий и ФАПов региона. В медицинские учреждения закупают транспорт и новое оборудование. На эти цели было выделено почти 700 млн рублей из областного и федерального бюджетов, рассказали в пресс-службе областной администрации.

На данный момент по поручению главы региона Алексея Островского в хирургическом отделении Краснинской ЦРБ ведутся электромонтажные работы и замена сантехнического оборудования. Также производится покраска стен и потолков, укладка керамической плитки на стены и пол. Помимо этого, в медучреждении уложили новый линолеум, заменили окна и двери. Ремонт планируют завершить до 28 августа.

Кроме того, к середине сентября проведут капитальный ремонт в Гусинской врачебной амбулатории, добавили в пресс-службе областной администрации. Сейчас там производится демонтаж и замена деревянных полов, окон, выполняется покраска стен и потолков, укладывается современное напольное покрытие. Также в амбулатории установят новое сантехническое оборудование и проведут электромонтажные работы.

Ранее 8 межквартальных проездов отремонтировали в Смоленске. На 22 объектах работы идут полным ходом.