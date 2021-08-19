В Смоленске транспортные карты для школьников и студентов появятся 1 сентября. Фото: страница МУТТП города Смоленска в соцсетях.

С начала нового учебного года школьники и студенты смогут оплачивать проезд транспортными картами, сообщили в пресс-службе городской администрации. Карты принимаются к оплате во всех маршрутах муниципального транспорта, их можно использовать в автобусах, троллейбусах и трамваях в пределах установленного тарифа.

Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Каждая поездка, оплаченная по карте, будет стоить дешевле установленной стоимости. В общественном транспорте необходимо приложить карту к терминалу, который выдаст билет (чек).

Для активации проездного на месяц баланс школьной/студенческой карты необходимо пополнить, то есть зачислить денежные средства в период с 1 по 15 число текущего месяца.

Если необходимо приобрести проездной на следующий месяц, то баланс пополняется с 16 по 30/31 число текущего месяца.

Положить деньги на карту можно:

– через Сбербанк Онлайн;

– через терминалы ПАО Сбербанк;

– через мобильное приложение «Транспортная карта».

На электронных проездных не будет фотографии или другой личной информации, поэтому у пользователя могут попросить предьявить документ, подтверждающий право льготного проезда.

Транспортные карты будут разного цвета, в зависимости от статуса льготной категории. Помимо карты можно приобрести форм-фактор в виде брелока, браслета или накладки на телефон, добавили в пресс-службе администрации города.

Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Для получения школьной/студенческой транспортной карты необходимо обратиться в одну из точек продаж: в МУТТП г. Смоленска или МУП «Автоколонна – 1308».

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