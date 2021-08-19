Одинокую пенсионерку переселили в Рославльский центр соцобслуживания. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Напомним, ранее смоляне пожаловались Алексею Островскому на условия жизни одинокой пенсионерки в деревне Козловка.

Валентина Шутова нуждается в лечении, она ничего не слышит и плохо видит, а дом, в котором проживала женщина, находится в аварийном состоянии и не выдержит очередных морозов и снегопадов. Пожилые соседи по мере возможности и сил помогали и поддерживали пенсионерку, в то время как со стороны районной власти не было никаких действий.

Глава региона поручил своему профильному заместителю выехать на место и оказать оперативную помощь женщине.

Как сообщил Алексей Островский на своей странице в соцсетях, теперь Валентина Ивановна проживает в Рославльском комплексном центре социального обслуживания. Пенсионерке будет обеспечен профессиональный круглосуточный уход и медицинское обслуживание, которое ей сейчас так необходимо.

Ранее «КП» писала, что около 700 миллионов рублей направили на ремонт медучреждений в Смоленской области. В поликлиниках сельской местности проводят капитальный ремонт, закупают новое оборудование и транспорт.