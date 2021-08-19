762 образовательных учреждения Смоленской области готовы к учебному году. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

В администрации Смоленской области прошло совещание, на котором обсудили вопросы подготовки образовательных учреждений региона к новому учебному году. На ремонт школ и приобретение оборудования в этом году выделили свыше 150 млн рублей, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Межведомственные комиссии, в состав которых вошли представители органов исполнительной власти, профильные специалисты районных администраций, сотрудники ГУ МЧС по Смоленской области и областного Управления Роспотребнадзора уже завершили проверку готовности образовательных организаций. На сегодняшний день 762 учреждения полностью прошли процедуру приемки.

Специалисты проверили исправность оборудования пищеблоков и медицинских кабинетов, оснащение мебелью учебных и компьютерных классов, исправность осветительных приборов, состояние игрового и спортивного оборудования. Отдельный акцент был сделан на комплексной безопасности в школах.

Губернатор Алексей Островский дал поручение уделить особое внимание соблюдению в образовательных организациях всех требований по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Учреждения должны быть обеспечены необходимыми антисептическими средствами, масками, а на входе необходимо организовать обязательную бесконтактную термометрию.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске транспортные карты для школьников и студентов появятся 1 сентября. Поездка, оплаченная электронным проездным, будет стоить дешевле установленной стоимости проезда.