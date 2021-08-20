В Смоленской области поиски пропавшей девочки продолжаются четвёртые сутки. Фото: водолазная группа «ДобротворецЪ».

Напомним, Люда Кузина пропала 17 августа в Темкинском районе. В поисках ребёнка задействованы почти 400 человек, радиус поисков составляет около трех километров. Девочку ищут уже четвёртые сутки, поисковым отрядам требуются люди и оборудование.

Водолазная группа «ДобротворецЪ» проверила акваторию в районе поисков, сообщили в ПСО «Сальвар».

– Сейчас максимальный приоритет на прочес лесного массива, — отмечают поисковики.

Во время поискового мероприятия на акватории вышел из строя компрессор для забивания баллонов сжатым воздухом. Без оборудования невозможно совершать погружения для обследования водоёмов. Просьба желающих помочь с ремонтом компрессора, связаться с руководителем Водолазной группы "ДобротворецЪ" - Карэном Николаевичем Агамаляном по телефону 8-903-211-93-66.

На данный момент поиски пропавшей девочки продолжаются.

– Не прекращается запись в экипажи - многие приедут в пятницу, чтобы до "победы" искать Люду. Штаб работает круглосуточно, без перерывов - и вас там очень ждут. Ждут координаторы, которым не хватает людей для отработки задач, ждут взволнованные родители, – написали участники ПСО «Сальвар».

Ранее уголовное дело возбудили по факту исчезновения маленькой девочки в Темкинском районе.