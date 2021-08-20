Ремонт улиц продолжается в центре Смоленска. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Ремонт полностью завершился на улицах Карла Маркса, Кирилла и Мефодия, площади Ленина и участке дороги по улице Ленина вдоль гимназии №1. Теперь активные работы переместились на следующие объекты, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Строители ремонтируют тротуары на улицах Октябрьской революции, Коммунистической, а после перейдут на улицу Ленина.

Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Кроме того, активные работы ведутся на улице Маяковского. Ремонт должен был закончится 15 октября, но его обещают завершить ко Дню города. На проезжей части и тротуарах уже провели подготовительные работы, осталось только уложить плитку. После ремонта улица станет пешеходной.

Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

В пресс-службе администрации города также отметили, что все центральные улицы, используемые как пешеходные будут оформлены плиткой в такой же цветовой гамме. Речь идет об улице Ленина от Большой Советской до Маяковского, и об улице Октябрьской Революции, от гимназии до Дзержинского.

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