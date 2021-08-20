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Общество20 августа 2021 8:35

В Смоленской области ремонтные работы ведутся в Темкинской ЦРБ

В медучреждении меняют кровлю
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области ремонтные работы ведутся в Темкинской ЦРБ. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

В Смоленской области ремонтные работы ведутся в Темкинской ЦРБ. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

В поликлинике при ОГБУЗ «Темкинская центральная районная больница» проводятся ремонтные работы. Об этом сообщили в профильном департаменте.

В рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения в медучреждении меняют кровлю.

Темкинская ЦРБ является многопрофильным лечебным учреждением Смоленской области, добавили в депздраве. В больнице оказывается различная квалифицированная, специализированная медицинская помощь не только жителям района, но и людям, застрахованным за пределами Смоленской области. В основном это жители Москвы и Московской области.

Ранее «КП» писала, что около 700 миллионов рублей направили на ремонт медучреждений в Смоленской области. В поликлиниках сельской местности проводят капитальный ремонт, закупают новое оборудование и транспорт.