Лесопожарная служба Смоленской области приобрела новое оборудование. Фото: департамент лесного хозяйства Смоленской области.

Как сообщили в департаменте лесного хозяйства, ОГБУ «Лесопожарная служба Смоленской области» приобрела 3 новых трактора. Они оснащены защитными ограждениями кабины, капота, фар и нижней части. Это делает технику идеальной для работы в лесу.

Приобретение оборудования осуществляется в рамках национального проекта «Экология». Новая техника значительно повышает эффективность работ по профилактике и тушению лесных пожаров на территории Смоленской области, добавили в департаменте. Реализация нацпроекта продолжится до 2024 года.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области ремонтные работы ведутся в Темкинской ЦРБ. В медучреждении меняют кровлю.