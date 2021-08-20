129 новых случаев коронавируса выявлено в Смоленской области на 20 августа. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

По данным на 20 августа, за прошедшие сутки положительный диагноз получили 129 человек. Общее число заразившихся составляет 44 088.

Всего в регионе с болезнью справились 38 267 смолян, сообщили в профильном департаменте.

За последние сутки умер только 1 человек, общее число летальных исходов – 1438.

По состоянию на 20 августа, в Смоленской области первым компонентом вакцины привиты более 244 874 жителя области. Завершили вакцинацию – более 203 095.

710 смолян госпитализированы с подтверждённым COVID-19. На самоизоляции находятся 4660 человек.

Ранее «КП» писала, что около 700 миллионов рублей направили на ремонт медучреждений в Смоленской области. В поликлиниках сельской местности проводят капитальный ремонт, закупают новое оборудование и транспорт.