Движение трамваев прекратится 21 августа в Смоленске. Фото: МУТТП города Смоленска.

Напомним, 21 августа во всех районах города пройдут сельскохозяйственные ярмарки. В связи с этим маршруты муниципального транспорта изменятся.

Как сообщили в МУТТП Смоленска, с 06:00 до 17:00 прекращается движение трамваев по улице 25 сентября (от улицы Рыленкова до улицы Попова). Движение маршрута №1 будет организовано: «улица Рыленкова — улица Багратиона».

Ранее «КП» писала, что ремонт улиц продолжается в центре Смоленска. Работы планируют завершить с опережением графика.