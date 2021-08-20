На Московской железной дороге модернизировано более 225 км путей. Фото: пресс-служба МЖД.

С начала летней ремонтно-путевой кампании на Московской железной дороге обновлено 225 км пути, включая укладку 124 км новой рельсошпальной решетки. Заменено 103 комплекта стрелочных переводов.

Основные работы ведутся на участках Большого окружного кольца, а также Москва – Рязань – Ряжск, Москва – Красное, Люберцы – Черусти, Ожерелье – Елец. На МЦД-1: Москва-Бутырская – Бескудниково, Бескудниково – Лобня, на МЦД-2: Москва-товарная Курская – Люблино-Сортировочное – Царицыно, Москва-Рижская – Подмосковная, Тушино – Павшино, Павшино – Нахабино.

В проведении ремонтных работ задействовано 194 единицы путевых машин тяжелого типа, 102 единицы автотракторной техники и 2,4 тыс. единиц специального подвижного состава: укладочные краны, моторные платформы, выправочно-подбивочные комплексы, электробалластеры, рельсосварочные машины и другие.

До конца года на Московской железной дороге планируется обновить ещё порядка 113 км пути и заменить 100 стрелочных переводов.