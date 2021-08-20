В Смоленской области более 93 тысяч учеников сядут за парты 1 сентября. Фото: Евгения ГУСЕВА

По итогам работы межведомственных комиссий процедуру приемки прошли все 367 школ, сообщил губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях. Особое внимание уделили предупреждению угроз террористического характера и эффективным противопожарным мерам.

В этом году в школу пойдут почти 10 тысяч первоклассников – это на 200 детей больше, чем в прошлом. Всего на Смоленщине 1 сентября за парты сядут свыше 93 тысяч учеников.

Своими знаниями с ними будут делиться 7705 педагогов, из них почти 2,6 тысяч – в сельской местности.

– Несмотря на крайне напряженный областной бюджет, нам в нынешнем году в рамках региональной поддержки удалось проиндексировать должностные оклады педагогических работников и сохранить компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг сельским учителям, а также региональную выплату за классное руководство, которая, помимо федеральной, также по-прежнему выплачивается нашим педагогам, – добавил Алексей Островский.

На выполнение ремонтных работ в 90 школах выделили порядка 110 млн рублей. В образовательных учреждениях Смоленска и областных районов провели ремонт кровли и фасада, заменили окна, провели ремонт внутренних помещений, инженерных коммуникаций, и пищеблоков. Еще в нескольких школах в День знаний ребят встретят отремонтированные спортивные залы и спортплощадки.

Ранее в администрации Смоленской области прошло совещание, на котором обсудили вопросы подготовки образовательных учреждений региона к новому учебному году.