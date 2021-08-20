В Смоленске межквартальный проезд возле ДК «Шарм» отремонтировали. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Напомним, ранее ремонт дорог завершился на восьми объектах. На 22 межквартальных проездах работы идут полным ходом.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на участке от дома номер 17 на улице Нахимова (ДК «Шарм») до дома 15 А по улице Полтавская уже провели укладку верхнего слоя асфальта. Таким образом, работы здесь полностью завершены.

Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

В администрации города также отметили, что на ремонт межквартальных проездов в этом году губернатором Алексеем Островским было выделено 200 млн рублей из областного бюджета.

Ранее «КП» писала, что ремонт улиц продолжается в центре Смоленска. Работы планируют завершить с опережением графика.