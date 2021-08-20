17 автоклубов появятся в ближайшие три года в Смоленской области. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

В регионе продолжается реализация нацпроекта «Культура». В рамках проекта планируется закупить 17 автоклубов, предназначенных для небольших и отдаленных сел и деревень, где нет Домов культуры. Об этом сообщил губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях. В ближайшие три года автоклубы появятся в Починковском, Сафоновском, Смоленском, Гагаринском, Вяземском и Кардымовском районах.

В комплектацию автоклуба входит сцена-трансформер, спутниковая антенна, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. В машинах (чаще всего «основной» является «Газель») есть автономные источники энергии, что позволяет проводить мероприятия на любой доступной для проезда территории. Буквально за 30 минут автоклуб может превратиться в кинотеатр, концертный зал или площадку для выступлений.

По мнению губернатора, этот проект поможет разнообразить культурную жизнь в районах и даст возможность организовать интересный досуг селянам.

Ранее «КП» писала, что систему раздельного сбора мусора продолжают внедрять в Смоленской области. Сортировка отходов поможет улучшить экологическую обстановку в регионе.