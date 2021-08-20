Пропавшая в Смоленской области Людмила Кузина найдена живой. Фото: ПСО «Сальвар».

Как сообщил ПСО «Сальвар», поиски пропавшей в Темкинском районе годовалой девочки завершены.

17 августа Людмила Кузина ушла в лес и не вернулась. На протяжении четырёх суток девочку искали добровольцы из Смоленской области и других регионов, полиция, СУ СК России по Смоленской области, спасатели. К поискам подключили водолазную группу и авиацию.

Ребёнка искали днём и ночью около 400 человек, радиус поисков составлял около трех километров. Добровольцы прочесывали лес, проверяли водоемы.

В пятницу, 20 августа, ПСО «Сальвар» сообщил, что девочка найдена живой.

Ранее водолазы проверили акваторию в Темкинском районе. В поисках ребёнка задействованы почти 400 человек.