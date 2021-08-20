В Смоленской области линейки 1 сентября пройдут для первоклассников и выпускников. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Смоленской области школьные линейки, приуроченные ко Дню знаний пройдут только для учащихся первых и одиннадцатых классов, сообщил Алексей Островский на своей странице в соцсетях. Они будут организованы с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Остальных школьников 1 сентября ждёт один урок – урок науки и технологий. Губернатор отметил, что родители также смогут присутствовать на торжественном мероприятии:

– Понимая, насколько важно родителям лично привести своих первоклассников в школу, поддержать их морально, а также запечатлеть этот момент «для истории», решили не ограничивать в этот торжественный день их допуск на территорию учебного заведения, – написал Алексей Островский.

Новый учебный год в школах начнётся в очном формате. Особое внимание уделят соблюдению в образовательных организациях всех требований по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Школы будут обеспечены необходимыми антисептическими средствами, масками, а на входе организуют обязательную бесконтактную термометрию.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области более 93 тысяч учеников сядут за парты 1 сентября. 367 школ региона прошли процедуру приемки.