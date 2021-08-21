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Происшествия21 августа 2021 8:42

В жуткой аварии под Смоленском погиб водитель

Трагедия произошла в Ельнинском районе
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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В пятничный вечер в ДТП в Смоленской области погиб водитель иномарки.

В пятничный вечер в ДТП в Смоленской области погиб водитель иномарки.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В пятничный вечер в ДТП в Смоленской области погиб водитель иномарки. Жуткая авария произошла в Ельнинском районе, сообщили в ГИБДД по региону.

«Водитель, управляя фурой, не предоставил преимущества автомобилю Форд. <…> В результате ДТП водитель автомобиля Форд от полученных телесных повреждений погиб», — рассказали в ведомстве.

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