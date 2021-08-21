В жуткой аварии под Смоленском погиб водитель

В пятничный вечер в ДТП в Смоленской области погиб водитель иномарки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В пятничный вечер в ДТП в Смоленской области погиб водитель иномарки. Жуткая авария произошла в Ельнинском районе, сообщили в ГИБДД по региону.

«Водитель, управляя фурой, не предоставил преимущества автомобилю Форд. <…> В результате ДТП водитель автомобиля Форд от полученных телесных повреждений погиб», — рассказали в ведомстве.

Читай также: Пропавшая в Смоленской области Людмила Кузина найдена живой. Поиски годовалой девочки завершились в Темкинском районе.