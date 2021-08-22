Дистанционным мошенникам удалось обмануть смолянку и «заработать» ещё 400 тысяч

Жертва поверила в честность «службы безопасности» и перевела более 400 тысяч рублей на 10 разных абонентских номеров. Фото: pixabay.com.

Очередная смолянка стала жертвой дистанционных мошенников. 40-летняя женщина из Новодугинского района перевела злоумышленникам 400 тыс рублей.

Схема простая: ей позвонила и сказали, что являются представителями службы безопасности банка. Смолянка уже хотела завершить звонок, но человек на другом конце линии попросил этого не делать и стал называть личные данные женщины, в том числе и реквизиты карты.

После этого жертва поверила в честность «службы безопасности» и перевела более 400 тысяч рублей на 10 разных абонентских номеров. Счёт женщины заморозили: если бы не это, она перевела бы ещё. И только тогда, со слов уже настоящих сотрудников банка, она поняла, что стала жертвой мошенников.

“В настоящее время по факту мошенничества проводится проверка”, - рассказали в УМВД.

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