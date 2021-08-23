Пожилые мать и сын умирают от голода в запертой квартире в Смоленске. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Смоляне поделились в соцсетях информацией о том, что в Ленинском районе 78-летняя женщина и её 55-летний сын, оба инвалиды, вместе с собакой находятся в закрытой квартире. Пожилые люди остались без еды и средств к существованию. По словам неравнодушных соседей, через запертую дверь слышны крики о помощи.

У лежачего мужчины есть дочь Настя, которая приходит к родственникам только в день пенсии, забирает деньги и снова запирает дверь.

О том, что пожилые люди уже неделю живут в квартире без продуктов питания, соседи поняли, когда старушка стала бить в дверь и кричать. Жители дома передавали еду через окно (квартира находится на первом этаже) и связались с Настей. Понимая, что бабушка и отец своими криками привлекли внимание соседей, внучка забила гвоздями окно, чтобы те не могли позвать на помощь.

Тогда жители дома обратились в правоохранительные органы и соцзащиту, где им сообщили что сын и мать должны прийти самостоятельно и написать свое согласие на определение их в интернат. Либо это должна сделать внучка от их имени.

В субботу, 21 августа, в квартиру пожилых людей все-таки пришёл участковый. Вместе с сотрудником полиции в помещение вошли и соседи.

– В квартире царит полная антисанитария. Санузел не работает, сливной бак без воды. Справляют нужды инвалиды в ведро, просто выливая в унитаз и не смывая. Собака испражняется, где придется. В холодильнике лежит нечто протухшее в пакете. Продукт до такой степени испортился, что при открытии холодильника у нас чуть не сработал рвотный рефлекс. Старики спят на диванах без всякого постельного белья. Их никто не моет! – поделились смоляне в соцсетях.

Инвалиды нуждаются в медицинской помощи, но в квартиру не могут попасть даже врачи. Соседи уверены, что после прихода участкового ничего не изменится.

По информации СУ СК России по Смоленской области, была организована доследственная проверка по факту бездействия должностных лиц, повлекшего нахождение социально незащищённых граждан в опасном для жизни и здоровья состоянии.

В ходе проверки установят все обстоятельства произошедшего, а действиям ответственных лиц будет дана правовая оценка.

Ранее «КП» писала, что дистанционным мошенникам удалось обмануть смолянку и «заработать» ещё 400 тысяч. Женщина хотела сбросить звонок, но чудом поверила, что ей звонят сотрудники банка.