Погреб сгорел ночью в Рославльском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

В 22:06 22 августа спасателям поступило сообщение о возгорании в Рославльском районе, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области.

На место выехали две автоцистерны и 4 человека личного состава. По прибытии выяснилось, что на ст. Липовская загорелся погреб.

Погибших и пострадавших нет. Причину пожара предстоит выяснить специалистам.

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