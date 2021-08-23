Горячую воду отключат 23 августа в Промышленном районе Смоленска. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Как сообщают в смоленском филиале ПАО «Квадра», жители Промышленного района останутся без горячей воды на две недели. Отключение связано с капитальным ремонтом магистральных теплосетей. Работы будут проходить с 23 августа по 6 сентября.

Водоснабжения не будет по следующим адресам:

– Тепличный комбинат, 1, 2, 3;

– улица Андрусовская, 16, 22;

– улица Попова, 17а, 19, 21, 44-68а (чётные), 74-104 (чётные);

– улица Рыленкова, 15-35 нечётные, 43, 45, 49, 51, 53, 55;

– улица Петра Алексеева, 2/37-20, 22-26 (чётные);

– проспект Строителей, 1/42-19 (нечётные).

Ранее «КП» писала, что в Смоленске межквартальный проезд возле ДК «Шарм» отремонтировали. На 22 межквартальных проездах работы идут полным ходом.