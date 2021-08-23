Выставка к юбилею Петра Великого открылась в Смоленске. Фото: официальный сайт музея «Смоленская крепость».

9 июня 2022 года в России будет отмечаться 350 лет со дня рождения первого императора Российской империи Петра Великого. К памятной дате приурочено более сотни различных мероприятий. Во многих регионах, которые посещал царь, устанавливаются памятники, памятные доски, проводится реконструкция кораблей, построенных по его проектам.

Смоленск Петр посетил 14 раз. В рамках подготовки к юбилею в городе на площадке у башни Маховой состоялась презентация экспозиции «Петр I и Смоленская крепость». В экспозиции рассказывается о его визитах в наш город, которые во многом связаны с Северной войной, поручениях о ремонте и укреплении Смоленской крепости, о Петровской засечной черте.

Выставка подготовлена государственным музеем «Смоленская крепость» совместно с институтом Петра Великого. Она будет экспонироваться до конца 2021 года.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области линейки 1 сентября пройдут для первоклассников и выпускников. Учебный год на территории региона начнется в очном формате.