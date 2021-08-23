В Смоленске пожар произошёл вечером в Ленинском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

В воскресенье вечером, 22 августа, спасателям сообщили о возгорании на 1-м Краснофлотском переулке. На место происшествия выехали автоцистерны и 12 человек личного состава, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области.

Информация о возгорании подтвердилась – горение бесхозного строения. Пожарным удалось потушить огонь, погибших и пострадавших нет. Причину и ущерб устанавливают.

Ранее погреб сгорел ночью в Рославльском районе. В пожаре никто не пострадал.