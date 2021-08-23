На Смоленщине завершился сезон строительных студотрядов Смоленскэнерго

Предоставлено Смоленскэнерго.

В филиале «Россети Центр Смоленскэнерго» на базе Смоленского городского РЭС филиала прошла торжественная церемония закрытия сезона студенческих энергетических отрядов, сообщает пресс-служба филиала.

Студентов энергетических отрядов поблагодарили за ответственность при выполнении работ, неукоснительное соблюдение правил охраны труда и дисциплину.

«Ребята многому научились за эти полтора месяца, в ежедневной работе постигали азы будущей профессии на практике. Силами стройотрядовцев были выполнены работы по реконструкции сквера возле кинотеатра «Октябрь», выкопано 120 метров траншей, демонтировано 80 метров поврежденного участка кабеля и проложено 80 метров нового кабеля. Стройотрядовцами в составе членов бригад отделов учета электроэнергии и оптимизации потерь было снято более 3000 показаний расчетных приборов учета потребителей, ребята активно принимали участие в рейдах по выявлению неучтенного потребления», - отметили в компании.

В этом году в ряды стройотрядовцев вступил 51 студент Национального исследовательского университета «МЭИ», Вяземского железнодорожного техникума, Сафоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО, Смоленской областной технологической академии, Рославльского многопрофильного колледжа, Ярцевского индустриального техникума. Работали ребята в 14 разных районах электрических сетей филиала. С каждым участником стройотряда на период с 01.07.2021 по 13.08.2021 был заключен срочный трудовой договор.

«Смоленскэнерго уделяет большое внимание проведению целенаправленной профориентационной работы среди молодежи. Участие студентов в строительных отрядах важно, так как помогает им раскрыть свои потенциальные возможности и определиться в выборе профессии. Для Смоленскэнерго такие мероприятия дают возможность заинтересовать ребят и позволяют в дальнейшем осуществлять более качественный подбор молодых специалистов», - добавили в пресс-службе.

Реклама.