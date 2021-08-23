Смоленский «Теремок» во Флёнове отреставрируют. Фото: сайт Смоленского государственного музея-заповедника.

Благодаря содействию Министерства культуры РФ, администрации Смоленской области и департамента Смоленской области по культуре Смоленский государственный музей-заповедник заключил договор с ПАО «Группа ЛСР» о реставрации историко-архитектурного комплекса «Теремок», построенного в усадьбе Тенишевых в 1901 году по проекту известного художника Сергея Малютина.

На реставрацию одной из самых узнаваемых достопримечательностей Смоленщины потратят 25 миллионов рублей, сообщили на сайте Смоленского государственного музея-заповедника. На объекте проведут масштабные ремонтные работы: гидроизоляцию, устройство бетонных фундаментов, расчистку фасадов, реставрацию кирпичной кладки, работы по сохранению крыльца, замену кровельных покрытий. Кроме того, будут проведены работы по сохранению стропил, лестницы, декоративных элементов, деревянных стен и дверных заполнений.

Реставрацией займутся профессионалы с соблюдением всех видов охранных мероприятий и надзора. Работы начнутся в конце сентября 2021 года и продлятся до ноября 2022 года. Остальные объекты и территория Историко-архитектурного комплекса «Теремок» продолжат работу в штатном режиме.

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