5 учителей Смоленской области получили премии за достижения в педагогической деятельности. Фото: Евгения ГУСЕВА

На днях Минпросвещения опубликовало имена обладателей премии в размере 200 тысяч рублей за достижения в педагогической деятельности. Она присуждается по результатам оценки конкурсных материалов сначала экспертной комиссией на уровне региона, а затем – жюри всероссийского этапа. Конкурс ежегодно проводится в рамках нацпроекта «Образование».

Как сообщил губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях, в списке есть и педагоги Смоленской области. Обладателями премии стали учитель русского языка и литературы школы №3 города Десногорска Виктория Валерьевна Винокурова, учитель информатики школы №27 им.Э.А.Хиля города Смоленска Ирина Валерьевна Зенчук, учитель математики Центра образования для детей с особыми образовательными потребностями города Смоленска Ирина Игоревна Лавринова, учитель математики Лицея им.Кирилла и Мефодия Марина Петровна Низохина и учитель начальных классов школы №33 города Смоленска Наталья Анатольевна Филатова.

– Поздравляю вас с этой высокой оценкой вашего педагогического таланта, – написал глава региона.

Ранее «КП» писала, что смоленский «Теремок» во Флёнове отреставрируют. Общая сумма работ составит 25 миллионов рублей.