Найденную в лесу Смоленской области годовалую девочку готовят к выписке из больницы. Фото: пресс-служба СУ СК России по Смоленской области.

Напомним, маленькую Люду искали почти четыре дня. Девочка пропала в лесу Темкинского района. Были организованы масштабные поиски, в которых участвовали добровольцы из Смоленской области и других регионов, полиция, СУ СК России по Смоленской области, спасатели, водолазы и авиация.

20 августа девочка была обнаружена поисковиками в лесном массиве на расстоянии около 4 км от места жительства семьи, об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Смоленской области. Люда находилась в сознании и сама отозвалась на голос.

Истощенного ребёнка доставили в областную детскую клиническую больницу в отделение реанимации. Уже на следующий день Люду перевели в общее отделение. Сейчас её жизни ничего не угрожает.

Пострадавшую девочку навестили сотрудники регионального СУ СК. Руководитель управления Анатолий Уханов пообщался с главным врачом лечебного учреждения Викторией Макаровой, которая рассказала о состоянии девочки и проводимом лечении. По её словам, на данный момент ребёнка готовят к выписке из медучреждения. Совсем скоро Люда окажется дома в привычной для неё обстановке.

Ранее «КП» писала, что пожилые мать и сын умирают от голода в запертой квартире в Смоленске. СК России по Смоленской области организовал доследственную проверку.