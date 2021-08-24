Смолянин не смог покинуть страну из-за долга в размере миллиона рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Смоленска имел задолженность по кредитным платежам. Сумма долга составила свыше миллиона рублей, но выплачивать её мужчина не стал.

Ему установили срок для добровольного погашения кредита, но и эти требования нарушитель не выполнил. Установив, что у должника есть загранпаспорт, судебные приставы временно ограничили ему выезд за пределы страны.

В ходе телефонного разговора, мужчина сообщил, что ему необходимо уехать за границу в конце недели и потребовал снять ограничения. Ему объяснили, что это будет возможно только после погашения задолженности.

По информации пресс-службы УФССП России по Смоленской области, нарушитель выплатил долг в полном объеме и направил судебному приставу квитанцию. Право на выезд из страны было восстановлено.

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