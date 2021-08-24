В Смоленске автомобиль Lada попал в страшное ДТП на улице Бабушкина. Фото: «ДПС/ДТП/ЧП 67» в соцсетях.

ДТП произошло около 20:20 в понедельник, 23 августа. По словам очевидцев, водитель грузовика не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ-2114» и въехал в легковушку. От удара Lada получила сильные механические повреждения.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, на место выехала автоцистерна и 4 спасателя. В ДТП есть пострадавшие, которым оказана медицинская помощь, с последующей госпитализацией в медучреждение.

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